Volleyballers Volco kunnen zo in de zaal staan, als de mogelijkheid er weer is

Het coronavirus zorgde voor creativiteit bij Volco. In samenspraak met de gemeente Ommen is er gezocht naar mogelijkheden om buiten te sporten. ,,Zo hebben we in goed overleg gebruik kunnen maken van het beachvollybalveld van het Vechtdal College. Er is heel goed contact geweest met de gemeente. Wij zijn blij dat de gemeente altijd zo goed met ons meedenkt. Dat is voor onze club heel belangrijk in deze tijd”, zo steekt Ahlers van wal.

Protocol

De persconferentie van 14 december, waarin Mark Rutte strengere coronamaatregelen presenteerde, was een tegenvaller voor Volco. ,,Maar inmiddels zijn we er wel op voorbereid”, zegt Seisveld. ,,In maart kwam alles heel onverwachts en moesten we denken over hoe en in welk jasje we het gingen gieten. Het was voor iedereen nieuw. Nu raken we er een beetje aan gewend. We weten hoe de vlag erbij hangt. Op het moment dat er weer gesport mag worden pakken we een protocol uit de la en dan kunnen we het zo weer opstarten.”

Bij Ahlers leeft het gevoel dat het lastig zal worden om nog een volwaardige competitie te spelen. ,,Ik hoop dat we in januari weer langzaam kunnen opstarten, desnoods op lokaal niveau. Als dit langer gaat duren, moeten we andere protocollen gaan draaien. Dan moeten we gewoon kijken wat dan de mogelijkheden zijn. Gelukkig hebben we nog even tijd om daarover na te denken. Daar liggen de grootste uitdagingen. Sowieso hoop ik dat we vanaf de zomer weer een vol seizoen lekker kunnen volleyballen.”

De onzekerheid heeft er wel voor gezorgd dat enkele leden hun lidmaatschap voor komend seizoen hebben opgezegd. ,,Het zijn er geen tientallen. Dat komt vaak door de combinatie met school, die nu toch meer vraagt van de kinderen die weer thuis moeten studeren. Het volleyballen is nu toch anders dan anders. Waar doe je het voor zonder de wedstrijden?”, beseft Seisveld, die wil benadrukken dat iedereen welkom blijft bij de vereniging. ,,Als alles weer normaal draait komen ze misschien wel terug, weer lekker volleyballen bij Volco.”

Niet afhankelijk

Op financieel gebied staat de voormalige eredivisieclub (1988-2005) er goed op, tot blijdschap van het duo. ,,We zijn gelukkig niet afhankelijk van de inkomsten uit de kantine. We gaan er dus niet financieel aan onderdoor. Die inkomsten uit de kantine zijn voor ons een leuke bijkomstigheid, maar niet meer dan dat. Dat is echt anders dan bij voetbalverenigingen. Daar staat bij sommige clubs het water aan de lippen. Natuurlijk hebben ook wij er last van, maar niet dermate dat het ons naar de afgrond drijft”, meent de voorzitter, die voorzichtig vooruit wil kijken naar 2021.

,,We hopen dat Volco weer de bruisende vereniging wordt die het was voor de coronatijd. Als het corona-technisch weer kan gaan we ons best doen om die sfeer weer terug te krijgen. Gelukkig is bij veel leden het Volco-gevoel heel sterk. We hopen hier snel weer van te kunnen proeven.”