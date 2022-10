Volleybaloverzicht: Dash zakt onder de streep, zowel mannen als vrouwen Avior klaar in beker

Beker, tweede ronde

Mannen: Sliedrecht Sport 2 - Avior 3-0 / Vives - Avior 3-0

Avior mag dan in de top van de eerste divisie meedraaien (4e), maar meedoen met twee topploegen uit de topdivisie (een niveau hoger) bleek teveel gevraagd voor de Deventenaren. Met name door Sliedrecht 2 werd Avior overklast. De 25-10 nederlaag in de openingsset zei daarbij alles. Tegen Vives deed het wat beter mee, maar ook in die wedstrijd kwam het in de buurt van setwinst.

Vrouwen: Avior - Spaarnestad 1-3 / Avior - Volley Lek en IJssel 0-3

De opdracht voor de vrouwen was zodoende nog zwaarder, aangezien zij in de tweede divisie spelen. Na de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen topdivionist Spaarnestad (1-3), en daarmee uitschakeling, wisselde trainer Jeroen Jansen flink door om onervaren speelsters te laten spelen. Zodoende verloor het van tweededivisionist Lek en IJssel met nog grotere cijfers (3-0). Vooral over de eerste wedstrijd was Jansen tevreden. ,,Zij hadden als ploeg die in de topdivisie speelt met veel duidelijkere cijfers van ons moeten winnen. We hebben goed gespeeld, goed meegedaan. Alleen aan het eind van de set kwamen we telkens wat tekort.”

Eerste divisie A: Tornado - Dash 3-1

Het Vordense Dash zakte tot onder de degradatiestreep dankzij een 3-1 nederlaag bij Tornado. Het maakte nog maar eens duidelijk dat trainer Michel Kuiperij en zijn ploeg een lange zware strijd wachten om lijfsbehoud. De achterstand op onderste ploegen in de middenmoot is met twee punten echter nog prima overbrugbaar. Al neemt het de zorgen voor Kuiperij niet weg. ,,Vooral de blokkering was niet goed. Daarnaast komen we wat aanvalskracht tekort. Dus zowel verdedigend als aanvallend moet het beter. Ik heb het al eerder gezegd; als wij ons niveau niet halen wordt het heel moeilijk. Het lastige is alleen dat er niet één aspect is aan te wijzen waarop het fout gaat.”

Tweede divisie B: Heyendaal - Gemini 2-3

Trainer Jan van Uitert boekte met zijn jonge ploeg de tweede zege van het seizoen, en bleef tot zijn tevredenheid prima meedraaien in de middenmoot. ,,Dat is ook waar we willen staan. Onze oudste speelster is 27 jaar. Met name aan het begin van wedstrijden hebben we het zwaar, omdat de druk op de nieuwe, jonge speelsters erg hoog is. Ze maakten daardoor ook in deze wedstrijd fouten. Als ze dan vrijuit gaan spelen op een gegeven moment, omdat de set winnen niet meer haalbaar is, kunnen ze het opeens wel. Daardoor waren we tot nu toe aan het eind van de set wakker. Gelukkig konden we de 2-1 achterstand in sets nog omdraaien, maar in het begin van de sets moet het beter.”