Volleybalster Manon Zeeboer dit seizoen vooral druk met haar laptop

volleybal kampioenspoule Dynamo neemt horde Sliedrecht met gemak

6 maart Iets meer dan een uur, meer tijd had Dynamo zaterdagmiddag niet nodig om Sliedrecht Sport in de eerste wedstrijd in de kampioenspoule met 3-0 van het veld te vegen. De Apeldoornse volleybalformatie lijkt direct de juiste vorm te pakken te hebben en slaat al een prettig gaatje met twee van de drie concurrenten in deze mini-competitie.