Volleybalsters Alterno Apeldoorn degraderen uit eredivisie na ‘coronabesluit’ bond

,,Het zij zo’’, reageert Alterno-voorzitter Henk Wijnsma op het besluit van volleybalbond Nevobo. Die heeft bepaald dat de huidige nummers laatst in de degradatiepoules – Alterno bij de vrouwen en Zaanstad bij de mannen – komend seizoen een stapje terug moeten doen. VCN spint daar garen bij, de club uit Capelle aan den IJssel ziet twee teams naar de eredivisie promoveren.

Volgens Wijnsma zal Alterno de beslissing van de bond niet aanvechten. ,,Ik zou niet weten met welke achtergrond wij een protest moeten indienen’’, zegt hij. ,,Dit is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. En laten we reëel zijn: wij hadden de punten eerder moeten verdienen.’’

De degradatie betekent dat Alterno komend seizoen speelt tegen de buren van Dynamo. De val heeft ook gevolgen voor Alterno’s tweede vrouwenteam. Dat speelde in de topdivisie en doet nu waarschijnlijk een stapje terug richting eerste divisie. Al ligt de optie om dat team in de topdivisie te houden nog open. Wijnsma: ,,Dat is nog niet helemaal duidelijk. We kunnen ook met een jeugdteam in de eerste divisie spelen. In overleg met de technische commissie maken we de afweging wat het beste is voor de vereniging en de ontwikkeling van de speelsters.’’

Quote Laten we reëel zijn: wij hadden de punten eerder moeten verdienen Henk Wijnsma, Alterno

Het in 1973 opgerichte Alterno beleefde in 2013 en 2014 de grootste successen in de clubgeschiedenis. Onder leiding van coach Ali Moghaddasian werden de nationale beker en het landskampioenschap gewonnen. In 2018 haalde Alterno – met de na twee seizoenen teruggekeerde Moghaddasian – opnieuw de finale om de landstitel. Die werd verloren van Sliedrecht Sport.