Volleybalsters Dynamo vergeten te winnen van Peelpush: ‘Het zijn allemaal eigen fouten’

volleybal Volleybal­sters VC Zwolle winnen weer eens: belangrij­ke punten op weg naar kampioens­groep

VC Zwolle Topvolleybal heeft een belangrijke slag geslagen in de strijd om een plek in de kampioenspoule. De eredivisionist, die de laatste weken vier nederlagen op rij moest incasseren, won bij Peelpush in Meijel afgetekend met 0-3.

29 januari