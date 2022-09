Volleybalsters Jong Oranje sluiten EK af met de ondankbare vierde plaats

Toch sloeg het team van Meijer een goed figuur tijdens het EK, waarvoor Oranje zich in het voorjaar in Papendal pas op de valreep had gekwalificeerd. Nederland won in de poulefase soeverein van Turkije, Zwitserland, Kroatië en Roemenië. In de beslissende wedstrijden tegen Servië (0-3, voor groepswinst) en Italië (0-3, halve finale) kwam Jong Oranje duidelijk tekort.