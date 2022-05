Volleybalsters Volco moeten het doen met zesde plaats in de tweede divisie: ‘Ondanks wat tegenslag is dit prima’

eredivisie volleybal Dynamo weer langs Orion, titelpro­lon­ga­tie is binnen handbereik

Het begint er steeds meer naar uit te zien dat Apeldoorn zich nog een jaar de ‘volleybalhoofdstad van Nederland’ mag noemen. De lokale trots Draisma Dynamo verwierf zich zaterdag de best mogelijke uitgangspositie in de strijd om titelprolongatie. Orion werd ook in de tweede finalewedstrijd met 3-1 verslagen. De Apeldoorners hebben nog een zege nodig.

