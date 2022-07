Voor Anne Terpstra is Andorra vruchtbare grond, de MTB-rijdster uit Apeldoorn boekt er wederom een wereldbekerzege

paardensport Brengt tweede plaats in GP Ommen Rouveense Houtzager-Kay­ser haar naar eerste WK ooit?

Met haar zeer talentvolle High Five was de Rouveense Julia Houtzager-Kayser één van de grote favorieten voor de eindzege op het CSI Ommen. De in topvorm verkerende combinatie maakte die status volledig waar, en reed dankzij twee snelle foutloze omlopen naar de tweede plaats in de internationale driesterren GP. Zo kwam het allereerste WK voor de voor Oostenrijk uitkomende amazone heel dichtbij.

10 juli