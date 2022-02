Voor BZC gaat door coronabesmettingen ook een streep door het duel met De Ham

Volleybal Dynamo kan tegen VCN Zwolse stunt niet herhalen

In de eredivisie hielden de vrouwen van Draisma Dynamo na meer dan twee uur volleyballen aan het bezoek aan VCN slechts één schamel puntje over. Hoewel er vooraf door de Apeldoornse volleybalsters voor zou zijn getekend, was het toch een magere beloning voor een wedstrijd waarin Dynamo drie sets goed op dreef was, maar verzuimde om het karwei af te maken (3-2).

6 februari