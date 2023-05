Voor de hockeyers van Apeldoorn is handhaving een feit, eerste zege voor WSB

Handbal eredivisie Kwiek geeft titelkandi­daat VOC geen ruimte om te oefenen

Kwiek wist het VOC in de vijfde wedstrijd van de nacompetitie knap lastig te maken, maar een stunt zat er niet in. In Amsterdam leden de Raaltenaren een 30-20 nederlaag tegen de ploeg die vorige week al verzekerd was van een plek in de finale om de landstitel.