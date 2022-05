Voor de hockeyers van Deventer en Zutphen gaat het mis in de slotfase, vrouwen winnen wel

Tegen HCM maakten de Deventer hockeyers tweemaal een achterstand ongedaan. Het duel in Arnhem leek af te stevenen op 2-2, maar in de slotminuten pakte de thuisclub de volle buit. Tot teleurstelling van Jeroen Molenaar. ,,Want een gelijkspel was sowieso terecht geweest”, sprak de Deventer-coach. ,,In het eerste en tweede kwart zijn we goed weggekomen, maar in het derde en vierde waren wij de bovenliggende partij. Helaas, het is niet anders.”