Voor ontluikende Bloem zijn verrassende prestaties als onmisbaar water: ‘Nonchalante houding voorbij’

Wat voor karakter de continentale ploeg ABLOC begin dit jaar overnam van het clubteam Kanjers voor Kanjers, bleek wel uit de volgende anekdote. ,,Ik zat op zaterdagochtend, nadat ik wakker werd, op bed en kreeg van een ploeggenoot een appje: ‘Waar ben je?‘ Ik dacht dat we de volgende dag een wedstrijd hadden, maar het bleek dus dat ik een uur later al aanwezig moest zijn. Welke wedstrijd het was? Oh dat weet ik niet meer, in elk geval ergens vorig jaar. De race haalde ik wel. Laten we zeggen dat ik wist dat plannen een aandachtspunt was, haha.”