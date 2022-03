Voor Regio Zwolle Volleybal is de derde plaats in de eredivisie een must na zege tegen Eurosped

Wat Regio Zwolle Volleybal aan het doen is in de eerste set tegen Eurosped? Dat vraagt Marly Bak zich na de wedstrijd nog altijd af. Het lijkt er niet op. Slordig, ongeconcentreerd, futloos. ,,We hadden de boel zelf niet voor elkaar’’, zegt de passer-loper die de late afmelding van Eric Meijer niet als excuus wil zien. De coach is dit seizoen het laatste Regio Zwolle-teamlid met een positieve coronatest. Hij is slechts virtueel met de hal verbonden, Jan-Willem het Lam staat langs de lijn.