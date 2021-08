Voor Ruby Huisman telt bij het WK BMX op Papendal maar een beloning en dat is een medaille

Het missen van de Olympische Spelen heeft er ingehakt bij Huisman (22), zo simpel is het wel. Tijdens de beslissende wereldbekerwedstrijd in Verona kwam de Hierdense hard ten val. Ze brak haar sleutelbeen en moest gedwongen afhaken. „Ik heb het mislopen van Tokio geaccepteerd. Gelukkig had ik een mooie breuk, zodat ik mee kon doen met het NK, waar ik kampioene werd. Ik moest me nog wel kwalificeren voor het WK. Dat kon in Sarrians, Frankrijk of tijdens het EK in België. De wedstrijd in Sarrians durfde ik niet aan. Daar ben ik in 2019 hard gevallen, ik heb daar zo’n beetje alles gebroken en op IC gelegen in Marseille. Ik voelde me nog niet zeker genoeg. Tijdens het EK pakte ik de kwalificatie voor het WK.’’