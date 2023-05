Voor Zutphen is ‘het ijs gebroken’, vrouwen van Deventer hard op weg naar de eerste klasse

Heerde is kampioen, ‘s-Heeren­broek en CSV‘28 beslissen het volgende week en Urk boekt cruciale zege

Er was uiteindelijk meer moeite voor nodig dan de eerste helft had voorspeld, maar SV Urk boekte een belangrijke zege op Excelsior‘31 en zette daarmee een grote stap richting lijfsbehoud. Dat geldt niet voor Flevo Boys, d‘Olde Veste’54 en VVOG, zij leden een dure nederlaag. ‘s-Heerenbroek en CSV‘28 houden het spannend en ook asv Dronten blijft meedoen om de prijzen. In Heerde mag de vlag al uit.