Vooral defensief is er bij BZC werk aan de winkel

Want qua doelpuntenproductie blijft BZC (9e) in de eerste divisie nog redelijk in het spoor van de topploegen, maar het grote verschil zit hem in de tegentreffers. Na vijf wedstrijden staat de teller op 71 tegentreffers, bijna twee keer zoveel als koploper Dordrecht. Het is in dat licht ook niet heel gek dat BZC maar één van de vijf wedstrijden won, al belandde het met een relatief nieuw team wel in een sterke competitie met daarin flink wat oud-eredivisiespelers. Zodoende worden fouten hard afgestraft.

Bij BZC is men zich er van bewust dat bovenin meedraaien momenteel te veel gevraagd is, want ondanks alle aanwezige ervaring is het team nog niet op elkaar ingespeeld. Roolvink zei al eerder dat het een kwestie is van uren maken. Het zal echter in de komende weken defensief beter moeten, wil de degradant niet voor het tweede jaar op rij in de problemen komen. Het gat met hekkensluiter BZC Brandenburg is immers maar één punt.