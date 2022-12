Voormalig BMX’er Ruby Huisman uit Hierden ziet harde werken beloond met brons bij sprinttoernooi: ‘Parijs is nog steeds haalbaar’

Wet van Murphy houdt BZC in zijn greep, dat jaar afsluit met nederlaag

Trainer Youri Roolvink hoefde tegen BZ&PC niet opnieuw het water in, maar het was na de verliespartij vooral de vraag wie er bij de Borculoërs zaterdagavond wél ongeschonden uit de strijd was gekomen. De wet van Murphy hield BZC namelijk opnieuw in zijn greep.

18 december