Voormalig DVS’33-voetbalster Meijerink vertrekt van SC Heerenveen naar KAA Gent

Middenvelder Meijerink (25) geeft bij haar vertrek aan dat ze de afgelopen vijf jaar hoogte- en dieptepunten in Friesland heeft beleefd. ,,In mijn tweede jaar werd ik aanvoerster en wonnen we de eerste wedstrijd met 2-1 van PSV. Ook het behalen van de derde plaats in de kampioenspoule is me bijgebleven. Maar ik heb ook last gehad van een paar vervelende blessures.”