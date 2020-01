Voorwaarts over de knie bij oppermachtig Venlo

Het aanvalsspel van de gasten was van een ongekend hoog niveau en dat resulteerde al binnen vijftien minuten in een niet meer te overbruggen achterstand. De rust werd bereikt met een 13-22 tussenstand en de boodschap die Feringa zijn speelsters meegaf tijdens de pauze, was om in de tweede helft uit te voeren waarop wekelijks getraind wordt. Hoop op een goed resultaat was namelijk al vervlogen.