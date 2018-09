Voorwaarts schittert in handbaltopper

Coach Ruud van de Broeck van Volendam zag de kansloze missie van zijn talentvolle ploeg met lede ogen aan: “We zijn afgestraft in effectiviteit. Voorwaarts is echt een goede ploeg. We maakten vandaag ongelooflijk veel technische fouten. Ik hoop dat het aan het spelen zonder hars lag, dan hebben we thuis wel kansen. Ik heb een Volendam gezien dat een hoop strijd bracht, maar ook machteloosheid uitstraalde.” Dat was absoluut de verdienste van het andere oranje. Vanaf de eerste seconde spatte het plezier en de klasse van de evenwichtige ploeg af. Vrijwel iedere kans was raak en de dekking was super solide. Steunpilaar Ellen Van der Steen had genoten: “We hadden gedacht dat we het heel moeilijk zouden krijgen, maar we kwamen in een flow en vlogen er op snelheid overheen. Heerlijk.”