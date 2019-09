Voorwaarts treft landskampioen en Witkampers debuteert in hoofdklasse

sportagenda CSV Apeldoorn trapt thuis af tegen KHC; ZEW en De Woelwaters kruisen degens in waterpolo­der­by

8:00 Hoe vergaat het CSV Apeldoorn bij de aftrap van het seizoen in de eerste klasse? De degradant neemt het thuis op tegen KHC. En wat brengt de waterpoloderby tussen ZEW en De Woelwaters in Ermelo? Zie hieronder wat het komende sportweekend nog meer te bieden heeft, in de regio's Apeldoorn en West-Veluwe