Vriendinnenploeg van Broekland zorgt voor unieke promotie naar de tweede divisie

Handbal­sters Wijhe'92 leggen beslag op histori­sche titel

Het was niet goed, het was niet fraai, wat Wijhe’92 in de kampioenswedstrijd tegen hekkensluiter Aalsmeer liet zien. De feestvreugde na het met 34-14 simpel gewonnen duel was er echter niet minder om. Na een stroef begin van de het seizoen won de formatie van coach Maurice Feringa vervolgens alle wedstrijden. De historische titel is een terechte prijs voor een vereniging die de organisatie op orde heeft.