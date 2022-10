Vrouwen en mannen HC Zwolle sprokkelen een punt

,,De eerste helft was absoluut niet goed van ons”, zag Alex Mulder. ,,Het was tot nu toe de slechtste helft van het seizoen en kwamen dan ook terecht op een 2-0 achterstand. We gaven de goals makkelijk weg. In de laatste twee kwarten zijn we hoger druk gaan zetten en dat werkte beter.” Eerst scoorde Jasper Waterlander de 2-1 en ook bij de 2-2 van Casper van der Griendt was Waterlander betrokken door middel van een assist. Ook de 3-3 kwam van de stick van Van der Griendt.