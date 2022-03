Vrouwen HC Zwolle putten zelfvertrouwen uit nederlaag tegen Breda

Volleybal Dynamo legt beslag op tweede plaats, maar personele zorgen zijn er wel

In een weekend met een dubbel programma was de snelle 3-0 winst tegen VCN zaterdag cruciaal, zei Dynamo-speler Jeroen Rauwerdink. De Apeldoornse volleyballers pakten daarmee de laatste drie punten die nodig waren om achter Orion als tweede te eindigen in de reguliere competitie.

