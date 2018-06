Vrouwen verwachten mannen voor te blijven bij Halve Marathon in Zwolle

Zeven minuten en 45 seconden. Dat is de voorsprong die de vrouwelijke deelnemers aan de Zwolse Halve Marathon hebben ten opzichte van de mannen. Rose Chelimo, een Keniaanse lopend voor Bahrein, en Fancy Chemutai, waren tijdens de persconferentie vol vertrouwen dat de vrouwen de mannen gaan voorblijven in de straten van Zwolle.

,,Het is genoeg om de mannen voor te blijven'', zei Chemutai op de vraag van cabaretier en radiomaker Dolf Jansen, die in Zwolle aan de start komt op de Vier Engelse Mijl. ,,We gaan zo hard mogelijk lopen om de mannen voor te blijven", aldus Chelimo. Richard Mengich, winnaar van de laatste drie edities, werd zo door de vrouwen al het vuur aan de schenen gelegd tijdens de persconferentie. ,,We kunnen de vrouwen pakken'', zei de Keniaan.

Met Chelimo en Chemutai staan er sterke vrouwen aan de start. Chelimo is voor de tweede keer aanwezig in Zwolle, ze werd in 2012 tweede achter Helah Kiprop. ,,Ik hoop goed te lopen, dat moet lukken als de omstandigheden goed zijn.'' Chemutai miste eerder dit jaar op een seconde het wereldrecord op de halve marathon, ze liep 1.04,52. ,,Ik hoop het volgend seizoen te breken.''

