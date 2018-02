Waalderbos nieuwe trainer Flevo Boys

De uit Assen afkomstige Waalderbos is momenteel trainer-coach van het Groningse Be Quick 1887, dat in de derde divisie speelt. Bij de Groningse club was Waalderbos eerder actief als speler en assistent-trainer. In Emmeloord vindt hij een nieuwe uitdaging.

Sportieve ambities

Vernieuwen

Waalderbos was in Groningen verantwoordelijk voor de jeugd en stroomde later zelf door in het trainersvak. Van den Bos: ,,Met elkaar moeten we zorgen voor een goede doorstroom vanuit de jeugd naar de selectie. Hij beheert alle facetten van de jeugdopleiding. In hem hebben we een complete trainer gevonden." Een stap terug van de derde divisie naar nu nog de eerste klasse is een best grote. Van den Bos: ,,Kevin ziet in Flevo Boys heel veel potentie en een vergelijkbare club met Be Quick 1887.”