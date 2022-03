Wassink opent enduroseizoen met 6e plek in Holten; echter op immense achterstand van winnaar Dolfing

De inmiddels 39-jarige Wassink, een ware routinier, kwam ruim drie minuten later dan Dolfing over de finish. Dat na een kleine 200 kilometer rond Holten en tien technische proeven op tijd. Toch had Wassink volgens hem een goede dag. ,,Dolfing is gewoon knettergoed. Op mijn leeftijd word je voorzichtiger, dat is gewoon zo. Van alle klassen was ik 6e van Nederland, dan heb ik een prima dag gehad, ondanks dat ik zelfs even naast de motor heb gelegen.“