Water staat BZC tot aan de lippen; poloërs zijn twee zeges verwijderd van handhaving

eredivisie volleybal Dynamo incasseert flinke tik in Sliedrecht: ‘Dit is goed zuur, maar we hebben alles nog in eigen hand’

Dynamo-speler Jeroen Rauwerdink was na de wedstrijd tegen Sliedrecht Sport teleurgesteld, maar realistisch. Zijn ploeg had het niveau van een week geleden tegen Lycurgus niet weten te halen. Toch heeft de ploeg nog steeds alle troeven om de finale te halen in eigen hand.

15:42