Waterpolocoach Van Zeeland wordt prettig verrast door zege SWOL 1894

basketbal Landstede Hammers ziet in Jesse Waleson de ideale twaalfde man voor de mooiste periode van het seizoen

De gewenste twaalfde man van Landstede Hammers is onderweg. De Zwolse club hoopt dat Jesse Waleson volgende week zijn debuut kan maken in het duel bij Spirou Charleroi, de eerste wedstrijd in de Elite Gold.