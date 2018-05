Waterpoloër Gbadamassi verkast van Borculo naar Belgrado

Volleybal­ler Ewoud Gommans verlaat Dynamo en richt pijlen op buitenland

16 mei Hij was enorm blij met de uitnodiging van bondscoach Gido Vermeulen voor de oefenwedstrijd tegen Finland afgelopen weekend, maar de komende tijd haakt passer/loper Ewoud Gommans (27) die afgelopen seizoen bij Draisma Dynamo speelde af bij Oranje. Gommans is volgend seizoen ook niet meer te bewonderen in de Nederlandse competitie. ,,Ik wil heel graag weer naar het buitenland.’’