Waterpoloërs BZC en handbalsters Kwiek staan weer trappelen om te mogen beginnen

20 november Na elf jaar Vitesse was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deventenaar Raimond van der Gouw (57) is sinds dit seizoen de keeperstrainer van PSV, de koploper in de Nederlandse eredivisie en moest meteen aan de slag met een nieuwe en teleurgestelde keeper. ,,Dit is een absolute topclub dat merk je aan alles.”