Waterpoloërs Deltasteur in onzekerheid over lijfsbehoud in de derde divisie: ‘Nog een inhaalduel voor de boeg’

bekerfinale Dynamo verliest niet alleen bekerfina­le, maar bovenal Martinez met zware achilles­pees­bles­su­re

Na de dreun die het zaterdagavond in Groningen uitdeelde in de onderlinge confrontatie met Lycurgus in de kampioenspoule, volgde anderhalve dag later in Den Bosch de ontnuchtering. Het verlies in de bekerfinale was uiteraard vervelend, de blessure die Ramon Martinez-Gion opliep deed Dynamo veel meer pijn.