Waterpoloërs SWOL 1894 kunnen stunt niet volbrengen, De Reest wederom te sterk in derby

,,Dit moet in het hoofd zitten.” De Zwolse oefenmeester Hans van Zeeland had geen verklaring voor de totale ineenstorting van zijn formatie tegen het in de eerste divisie A nog altijd ongenaakbare SVH. ,,We staan 7-5 voor en verliezen daarna met 3-16. Dat zijn twee totaal verschillende wedstrijden in één. Daar moeten we het deze week over hebben, want dat kan eigenlijk niet.”