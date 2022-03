Waterpolosters SWOL 1894 laten plaats in bekerfinale door de vingers glippen

Wie denkt dat het derde Utrechtse team een gemakkelijke prooi zou moeten zijn voor de ongeslagen lijstaanvoerder in de eerste divisie, die komt bedrogen uit. De formatie stroomt over van ervaring op het hoogste niveau en kent in Dagmar Genee een speelster die afgelopen zomer nog op de Olympische Spelen uitkwam voor Oranje. Toch konden de gastvrouwen de toon zetten en geconcentreerd uitlopen naar 5-1 aan het begin van de tweede periode. ,,Als we zone kunnen spelen, dan pakt onze keepster Zoë Kooijmans alles eruit’’, wist De Vries. ,,Dat lukte in het begin uitstekend. We kwamen in de problemen toen we met snelle contra’s werden geconfronteerd.’’