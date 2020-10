Wederom corona bij FC Zutphen, ook Wesepe, ABS en Diepenveen spelen niet

UPDATEHet coronavirus grijpt ook in de sportwereld om zich heen. Bij FC Zutphen is voor de tweede keer in ruim een week een besmetting te betreuren. Het is niet de eerste club die komend weekeinde niet in actie gaat komen.