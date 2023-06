Weer brons voor Holtenaar Rietman in WK zijspancross

Zo heb je niets, en zo ben je twee bronzen WK-medailles rijker. Bij de Grand Prix van het Belgische Lommel reed Holtenaar Dion Rietman met zijn stuurman Justin Keuben voor de tweede maal in het wereldkampioenschap zijspancross dit seizoen naar het podium. Het duo eindigde in de zevende race van het seizoen zondag als derde.

Keuben/Rietman reed in de eerste manche naar de tweede plek, nadat het een tijdje zelfs op kop lag. ,,Maar Etienne Bax kwam zo hard opzetten van achteruit, die was in de laatste ronde zo langs ons heen. In tegenstelling tot in de kwalificatie konden we de snelheid wel vinden. We gingen denk ik als tiende door de eerste bocht na de start, maar we gingen als de brandweer”, aldus Rietman.

In de tweede manche lukte het alleen niet om het resultaat uit de eerste manche te evenaren, en werd het duo vijfde. Dat is eveneens de plek waarop het staat in het voorlopige WK-klassement. ,,Er zat niet meer in. Wat in de eerste manche wel lukte, lukte nu niet. We hadden de snelheid niet. Vooraf had ik hier voor getekend hoor”, zei een tevreden Rietman.

Het WK gaat over twee weken verder, dan is de GP in het Duitse Strassbessenbach.