Weergoden helpen honkballers van WSB aan belangrijke punten

Tegen het twee plaatsen hoger geklasseerde Wombats leidde WSB begin achtste inning (4-8), toen de wedstrijd vanwege dreigend onweer stil werd gelegd. Toen de referee even later definitief besloot dat het klaar was, brak net de zon door. ,,De uitslag was echter al doorgegeven zodat het ondanks de protesten van de Wombats, maar gelukkig voor ons, een geldige wedstrijd is”, becommentarieerde coach John van Schoonhoven de scheidsrechterlijke beslissing.