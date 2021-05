Weerstaat BZC-uitblinker Stanislav Raykov de lokroep van van het thuisfront?

Hij was met onder meer twee gestopte strafworpen dé uitblinker in het verloren tweeluik in de kwartfinale van de play-offs tegen UZSC (6-9 en 9-13). Maar zo overtuigd als het er aan de buitenkant bij de Bulgaarse verrassing uitziet, zo verscheurd wordt Stanislav Raykov (19) van binnen door twijfels. Hij weet niet of zijn uitstekende eerste seizoen bij de poloërs van Borculoërs een vervolg moet krijgen. De lokroep van zijn ouders om naar huis terug te keren is sterk.