Wegracer Dunnik heeft Duitse titel voor het grijpen na succes op Lausitzring

KORFBAL Puntje met vervelende bijsmaak voor DOS'46 bij Blauw-Wit Amsterdam

12 september DOS’46 heeft ook in de tweede ronde van de korfbalcompetitie een resultaat behaald. De Nijeveners gaven in de tweede helft een aardige voorsprong uit handen, maar hielden in ieder geval een punt over aan de ontmoeting met Blauw-Wit (17-17).