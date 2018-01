Wennemars is opnieuw de sterkste op de marathon

Samen met Kurt van de Nes uit Zwolle streed Wennemars op de ijsbaan van Utrecht om de zege. In de laatste 500 meter reed de ex-sprinter weg bij zijn concurrent om daarna solo over de streep te komen. Voor Wennemars was het de tweede nationale titel op rij, nadat hij vorig jaar in Heerenveen ook al de beste was bij de masters. Arnold Gaasenbeek moest vanmiddag genoegen nemen met het brons.