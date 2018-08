Wens van Zwolse Jitske komt uit: wereldkampioen rolstoelbasketbal

Weinig Deventer tennistop­pers bij DLTC in actie

16:38 Met 175 deelnemers was het jaarlijkse open toernooi bij tennisvereniging DLTC weer prima gevuld. In de hoogste categorie, de zogenaamde drietjes, was de spoeling echter dun. In het gemengd dubbel kwamen slecht drie koppels in actie, de finale tussen het als eerste geplaatste duo Sophie van Tol/Luuk Lubberink en Noortje Schaeffer/Erwin Viester eindigde in een 6-0 en 6-2 overwinning voor de favorieten.