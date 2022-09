Weseper BMX’er Mitchel Schotman put moed uit tweede plaats bij Nations-Cup Zolder

Grote vraag was natuurlijk waarom Schotman in de finale naast de eindzege greep. Een fout na de start bleek de boosdoener. ,,We reden met zijn drieën van de startheuvel af, maar ik sprong de eerste heuvels niet goed. Die sprongen waren te kort, waardoor ik snelheid verloor. Vervolgens heb ik mij rustig gehouden, gewacht op een gaatje bij de twee voor mij en pakte ik in de laatste dertig meter mijn landgenoot Dave van der Burg.”

Een succesje dat Schotman ook nodig had. Bij het WK eind juli in Nantes kwam hij niet verder dan de kleurloze 24ste plaats. ,,Achteraf had ik het NK, drie weken voor het WK, niet moeten rijden. Ik had een schouderblessure en die is door het NK verergerd. Ik was dus niet honderd procent fit op het WK, en dan zijn er wel dertig anderen die dat wel zijn. Uiteindelijk strandde ik in de kwartfinales, maar dat kwam door een fout die ik maakte en had met de blessure niet heel veel te maken. Geholpen heeft de blessure in elk geval niet, na wat rust door twee weken vakantie voelt het veel beter.”

Finales

Vorig jaar stapte Schotman dankzij een plaats in de WK-finale (zesde) over naar de Nederlandse selectie, dus zo heel ervaren is hij nog niet. In het Schotse Glasgow bereikte hij in mei voor het eerst de finale bij een wereldbekerwedstrijd (zesde). Later deze maand staan er nog twee wereldbekerwedstrijden in het Colombiaanse Bogota op het programma. Zijn doel daarbij is helder. ,,De finale halen. Zonder finales kom ik niet op de Spelen.’’