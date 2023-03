Weseper Dijkman klopt Dalfsenaar Mulder opnieuw, weer winst in derby Bathmen te Paard

De twaalf beste combinaties na de eerste omloop kwamen terug voor de zogeheten ‘winning round’, in een proef met natuurlijke cross-hindernissen, obstakels van natuurlijke materialen die normaliter voorkomen in de cross-country bij de eventingsport. Dijkman en Mulder waren met hun toppaarden van alle combinaties veruit de snelsten in een foutloos verreden barrage. Beiden hadden zelfs twee troeven in de barrage, zodoende werd Dijkman ook nog derde met Carturo 2.

Dijkman runt haar eigen stal, maar rijdt ook paarden voor Mulder. Ze hoopt haar baas met Imoya te volgen naar het NK eind volgende maand in Deurne. ,,Het kon niet harder. Deze overwinning is een mooi teken dat ze weer in vorm lijkt te komen nadat ze een tijdje rust heeft gehad. We proberen via onder meer dit concours toe te bouwen naar het NK.”