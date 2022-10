Wie geeft Deventer rugbytalent Bauke Pricker financieel duwtje in de rug op weg naar het EK?

sportagenda Sportagen­da Zwolle: Bekervoet­bal in herfstva­kan­tie, korfbal­lers spelen wel competitie

Het is herfstvakantie en dus is de sportagenda voor het komende weekeinde een stuk minder gevuld dan de voorbije weken. De amateurvoetballers spelen wedstrijden in de knock-outfase van de districtsbeker, terwijl onder andere de korfballers wel gewoon in competitieverband uitkomen. Ook Landstede Hammers komt in actie.

10:38