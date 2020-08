Wie zich bij de handbalsters van Kwiek inhoudt, krijgt van de nieuwe trainer op haar donder

Via een opvallend bericht op Instagram en Facebook vorige week werd duidelijk hoe het er bij Kwiek aan toe gaat onder Hoogeveen, de oud-prof die verrassend overkwam van tweededivisionist SVBO. Hoekspeelster Nel Veldhuis, opbouwster Jessica Hilbrands en keepster Claudia ter Wal deden een oproep om te helpen zoeken naar een huis in Raalte. Want elke dag tot ’s avonds laat trainen en dan nog een uur terug moeten rijden naar huis is geen pretje.

Huis op het oog

Vier keer trainen in de week zoals vorig jaar in de eerste divisie, waarin Kwiek met overmacht kampioen werd, is volgens Hoogeveen in de eredivisie niet genoeg. Het bericht bereikte zijn doel en inmiddels heeft het drietal zelfs een huis op het oog.

Waarom Hoogeveen extra trainingsuren wil maken, werd zondagmiddag duidelijk in de met 40-28 gewonnen wedstrijd tegen de Duitse derdedivisionist SFN Vechta. Aanvallend hoeft Hoogeveen de speelsters naar eigen zeggen niet of nauwelijks wat te leren, getuige het aantal doelpunten dat Kwiek maakte. ,,Dat zit er wel in, zelfs zo dat we er nog niet op getraind hebben.”

Dus ging de aandacht in de eerste twee weken van de voorbereiding vooral uit naar de dekking, vorig seizoen een heikel punt. ,,Iets te veel doelpunten tegen”, concludeerde de opvolger van Tonio van Rhee.

Dekking onderbelicht

Omdat de ploeg fysiek sterker moet worden volgens Hoogeveen, wordt er deze maand nog geoefend tegen vier andere Duitse ploegen. ,,Je kunt zien dat ze het vorig jaar eigenlijk te makkelijk hebben gehad. Nederlandse trainers vinden het niet leuk wat ik nu ga zeggen, maar de dekking is hier onderbelicht in de opleiding. De nadruk ligt veel meer op technisch spel. Daar ben ik ook een liefhebber van, maar ik geniet ook als een dekking goed staat en je geen doelpunten tegenkrijgt. De speelsters schrokken in het begin best wel dat ze elkaar een beuk verkochten. Als ik zie dat iemand zich inhoudt, krijgt die speelster op haar donder. Je moet er vol in beuken, anders ga je nat. We gaan dus onder meer vaker krachttraining doen.”

Twijfel was er niet bij het drietal speelsters om naar Raalte te verhuizen, al is het huis nog niet helemaal zeker. Voor hoekspeelster Veldhuis (22) is het bijvoorbeeld de eerste keer dat ze op zichzelf gaat wonen. ,,Dat is zeker spannend, maar de band onderling is prima en ik ben er niet bang voor dat het fout gaat. Wat we vooral willen, is beter worden door veel te trainen.”

Onder de duim

Voor opbouwster Hilbrands (20), die op de HandbalAcademie op Papendal zat, en routinier Ter Wal (27), die niet keepte wegens een teenblessure, oogt het minder spannend. ,,Ik wil wel de was doen”, zei Hilbrands gekscherend, en ‘oma’ Ter Wal ‘zou de twee jonkies wel onder de duim houden’. Voor zover lijkt alles pais en vree.

De drie durfden zelfs al te denken aan de middenmoot in de eredivisie komend seizoen, als Kwiek na drie jaar afwezigheid terugkeert. Zover is oud-prof Hoogeveen nog niet. ,,Het voornaamste doel is erin blijven, verder kijk ik niet.” Of zoals Hilbrands het samenvatte. ,,We moeten de tegenstander gewoon harder aanpakken.”