Wielerprof worden is niet het doel van testdag Jumbo-Visma, maar dromen mag altijd

Apeldoorn slaat als mountainbi­ke­stad mogelijk de vleugels uit naar Amerika: ‘Het was big, bigger, biggest’

Apeldoorn ontwikkelt zich met Bar End, het bikepark en de Bike Academie steeds meer als de mtb-hoofdstad van Nederland. Initiator Han ten Hove is net terug uit de Verenigde Staten, waar gekeken is of er een samenwerking mogelijk is met het nationaal mountainbikecentrum van Bentonville.

6 mei