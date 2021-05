Wielrenner Arne Peters uit Beekbergen ligt bij rentree na 100 kilometer al op het asfalt: sleutelbeen gebroken

Kippenvel na 572 dagen zonder wedstrijd, discuswerp­ster Corinne Nugter (29) uit Emmeloord is terug

9 mei Ze kreeg kippenvel toen de speaker zaterdag tijdens de Ter Specke Bokaal in Lisse memoreerde dat het liefst 572 dagen geleden was dat Corinne Nugter (29) voor het laatst een wedstrijd gooide. En dat was niet van de kou. De discuswerpster uit Emmeloord is na anderhalf jaar blessureleed eindelijk weer fit en snakt naar haar oude niveau.