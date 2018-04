Wielrenner Schulting uit Lemele breekt opnieuw sleutelbeen

Regio Zwolle Volleybal sluit af met derde plek

22 april Uiteraard was er eerder deze week de teleurstelling bij de Zwolse volleybalvrouwen over de gemiste finale. Maar na 1-3 zege in het laatste duel bij Eurosped is er bij Regio Zwolle Volleybal vooral de tevredenheid over de derde plek in de eindrangschikking.