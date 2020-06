Wielrenners VolkerWessels-Merckx kunnen extra jaar bij de ploeg blijven

Ploegleider Allard Engels verwacht dat naast Justin Timmermans uit Hardenberg – die dit moment aangreep om te besluiten te stoppen – niemand de ploeg zal verlaten. ,,Ik heb geen signalen van andere renners. Veel coureurs - ook de oudere - willen niet stoppen na zo’n seizoen. We hebben te weinig van de renners gezien om te zeggen dat we niet met ze door willen. En wat we hebben gezien aan het begin van het jaar, zijn we juist uiterst tevreden over.”

VolkerWessels-Merckx is pas sinds dit jaar een continentale wielerformatie, in 2019 won de ploeg de clubcompetitie. In het team zijn onder meer Coen Vermeltfoort uit Schuinesloot en de in de Noordoostpolder opgegroeide Peter Schulting opgenomen. Eerstgenoemde werd in het vroege voorjaar derde in de Ster van Zwolle. Ook Jord Baak (Dronten) en Max Kroonen (Diepenveen) dragen de blauw-witte kleuren van VolkerWessels-Merckx.