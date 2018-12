Wielrenster Annemiek van Vleuten wint in Apeldoorn Gelderse Sportprijs 2018

NK TENNIS Sal­land-tennisser Gerritsen mist hoofdtoer­nooi NK

10 december Stephan Gerritsen is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van het NK te bereiken. De tennisser van TC Salland verloor in Alphen aan den Rijn al in de eerste kwalificatieronde van Lars Bijsterbosch: 6-4, 4-6, 2-6.